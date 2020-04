Ligue 1, presentato protocollo medico per la ripresa dell’attività: i primi test l’11 maggio

Il calcio francese vede la luce in fondo al tunnel. La Federazione della Ligue 1, attraverso i propri canali di comunicazione, ha pubblicato il protocollo medico che i tesserati dovranno osservare per tornare a svolgere l’attività sportiva. Il documento prevede che i giocatori tornino al centro di allenamento dall’11 maggio, per svolgere i test completi (cardiologici, virologici e psicologici), in seguito saranno monitorati giornalmente e in modo dettagliato.

Foto: Twitter ufficiale Psg