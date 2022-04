Ligue 1, nuova incertezza di Donnarumma e autorete di Verratti. Il PSG pareggia 3-3 a Strasburgo

Anticipo di campionato in Ligue 1 in Francia, con in campo il PSG a Strasburgo. E’ finita 3-3, con i parigini, già campioni di Francia dalla scorsa settimana, che si è fatto rimontare dopo essere stato avanti 3-1.

Serataccia per alcuni italiani presenti in campo, Verratti e Donnarumma, protagonisti della rimonta dello Strasburgo.

PSG che era andato sotto 1-0 dopo 3 minuti. A segno Gameiro, che ha sfruttato una nuova incertezza di Donnarumma, che non ha coperto bene il suo palo, per farsi insaccare l’1-0 dello Strasburgo. La risposta parigina è stata veemente, con la doppietta di Mbappé e la rete di Hakimi, che hanno portato la gara su 3-1.

Ma a questo punto, riapre tutto un’autorete di Verratti al 75′. A segnare il 3-3, al 91′, Caci, a completare la beffa.

Foto: Twitter PSG