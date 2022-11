Il PSG vince in trasferta in casa del Lorient. Un 2-1 non semplicissimo per gli uomini di Galtier, passati in vantaggio con Neymar al 9′, ma poi rimontati al 53′ con Moffi.

A decidere la gara per i transalpini, un gol di Pereira all’81’. PSG che ottiene la quarta vittoria di fila, salendo a 38 punti, staccando di nuovo di 5 lunghezze la sorpresa Lens, che è a quota 33.

Foto: twitter PSG