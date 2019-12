Nel turno infrasettimanale di Ligue 1 il Paris Saint-Germain ha battuto tra le mura amiche il Nantes per 2-0. Sblocca l’incontro Mbappé al 52′ e a cinque minuti dalla fine raddoppia Neymar su rigore. Nel finale spazio anche per Icardi e Cavani che subentrano a Mbappé e Neymar. Tuchel consolida il primato in classifica salendo a quota 36, a più 5 sul Marsiglia. Il Nantes resta al nono posto con 23 punti.

Foto: Psg Twitter