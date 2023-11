Ligue 1, lo svincolato André Ayew vicino al ritorno in patria

Dopo due stagioni con l’Al-Sadd in Qatar, l’attaccante 33enne André Ayew ha scelto di tornare in Inghilterra nel febbraio 2023 per unirsi al Nottingham Forest, ma ora potrebbe prospettarsi un nuovo ritorno in Ligue 1. Dopo aver collezionato 13 presenze in Premier League, l’ex giocatore di Swansea e West Ham ha dimostrato con le sue prestazioni di non aver perso nulla del suo talento. Svincolato dallo scorso luglio, il ghanese potrebbe finalmente fare ritorno in Francia. L’ex Marsiglia, che di recente ha ricevuto offerte dalla Turchia, dall’Arabia Saudita e dalla MLS, secondo Footmercato sarebbe in fase avanzata di discussione con un club del massimo campionato francese, con un accordo che potrebbe essere finalizzato a breve. Con questa nuova sfida in vista e un ritorno in Ligue 1, 8 anni dopo la sua partenza dall’OM nel giugno 2015, il capitano del Ghana potrebbe quindi prepararsi al meglio per la prossima Coppa d’Africa del 2023, una competizione che sarà senza dubbio la sua ultima sfida a livello internazionale.

Foto: twitter ghana