Ligue 1, l’attacco di Houllier: “C’è un complotto per far fuori il Lione!”

Gerard Houllier, leggenda tra i tecnici francesi e consigliere esterno di Jean Michel Aulas, presidente del Lione, è intervenuto a OLTV in merito allo stop della Ligue 1. Queste le sue dure dichiarazioni: “C’è un complotto per far fuori il Lione. Credo ci sia un asse tra il Marsiglia e il PSG molto forte. Si sono alleati e hanno scelto di prendere decisioni per far fuori l’OL”.

Gérard Houllier, conseiller extérieur du président @JM_Aulas, était l’invité de @barthruzza dans #OLNS : "L’équipe a besoin d’être renforcée mais aussi peut-être d’un renouveau et d’un nouvel élan. Il faudra avoir une équipe avec une envie différente."https://t.co/WltnAYhO7A — Olympique Lyonnais (@OL) May 15, 2020

Foto: Twitter ufficiale Lione