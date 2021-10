Ligue 1, il PSG ribalta l’Angers nella ripresa con Pereira e un rigore di Mbappé (2-1)

Al Parco dei Principi il PSG ospita l’Angers per la decima giornata di Ligue 1.

Icardi lamenta un calcio di rigore nel primo tempo, poi sono gli ospiti a trovare sorprendentemente il gol del vantaggio con Fulgini al minuto 36.

Nella ripresa entrano Wijnaldum e Bernat per dare una scossa e al 69′ Danilo Pereira insacca di testa sul perfetto assist di Mbappé.

All’86’ l’arbitro Bastien Dechepy assegna un rigore ai parigini dopo controllo al VAR per un tocco di mano di Capelle, l’Angers protesta per un fallo di Icardi precedente, ma Mbappé va dal dischetto e insacca. E’ 2-1 per il PSG!

Wijnaldum colpisce un palo di testa nel finale, finisce così ed è il nono successo su dieci per i parigini, in testa alla Ligue 1 con 27 punti.

LA TESTA DELLA CLASSIFICA:

1. PSG 27

2. Lens 18 (una gara in meno)

3. Nizza 16 (due gare in meno)

4. Angers 16

5. Marsiglia 14 (due gare in meno)

6. Monaco 14 (una gara in meno)

Foto: Twitter PSG