Ligue 1, il PSG impatta con il Reims. Finisce 0-0, espulso Ramos, rissa finale

Al Paris Saint-Germain non riesce l’allungo in classifica sul Marsiglia, oggi sconfitto a sorpresa dall’Ajaccio. Solo pari per 0-0 sul campo del Reims per Mbappé e compagni, che sono rimasti con le polveri bagnate, in una gara fortemente condizionata dall’espulsione per eccesso di proteste di Sergio Ramos, che ha lasciato i suoi in dieci in chiusura di primo tempo.

Il PSG ha resistito nel secondo tempo, con un finale molto nervoso con una rissa finale.

Foto: twitter PSG