Ligue 1, il programma della 33° giornata

Ieri sera ci sono stati i due anticipi della penultima giornata di Ligue 1. Il Brest ha frenato la sua corsa Champions, pareggiando 1-1 in casa contro il Reims. Il Nizza invece, ha superato di misura (1-0) il Le Havre, decisiva la rete dell’ex Sassuolo Jeremy Boga. Stasera, tutte in campo in contemporanea alle 21.

Clermont-Lione

Marsiglia-Lorient

Montpellier-Monaco

Nantes-Lilla

PSG-Tolosa

Rennes-Lens

Strasburgo-Metz

Foto: Logo Ligue 1 Uber Eats – Twitter