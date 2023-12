Ligue 1, il Marsiglia di Gattuso torna a vincere in campionato: 2-0 al Rennes

Il Marsiglia di Gattuso ottiene un successo importante, battendo 2-0 il Rennes ritorna alla vittoria che in campionato mancava da inizio ottobre, scavalcando in classifica proprio i rossoneri. Successo dettato dai gol di Aubameyang e Ounahi, durante la partita ci sono state due espulsioni, una per parte: il centrale ospite Wooh ha complicato ulteriormente la rimonta dei suoi compagni lasciandoli in dieci, l’OM ha perso invece Ndiaye una volta che aveva già conseguito il duplice vantaggio.

Foto: Instagram OM