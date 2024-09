Ligue 1: il Marsiglia di De Zerbi vince a Lione 3-2 e con un uomo in meno dopo 4 minuti

Impresa del Marsiglia di Roberto De Zerbi che vince 3-2 in casa del Lione, in una delle classiche del calcio francese. Una gara subito segnata dall’inferiorità numerica numerica degli ospiti dopo appena 4’ (doppio giallo per Balerdi). Nel finale di primo tempo il Lione fallisce un rigore con Lacazette, poi passa in vantaggio in avvio di ripresa con Caleta-Car. Sembra finita, ma il Marsiglia la ribalta: segnano Lirola e Garcia. In pieno recupero Cherki trova il 2-2, una beffa clamorosa per gli uomini di De Zerbi. Sembra tutto finito, ma il Marsiglia in dieci al 95’ trova il gol della vittoria con Rowe.

In classifica, il Marsiglia sale a 13 punti, insieme al Monaco. A -2 dal PSG.

Foto: Instagram Marsiglia