Ligue 1, il Lione rivoluziona l’asse dirigenziale. Il comunicato

Dopo la vittoria per 1-0 col Saint-Étienne, firmata da Lacazette, e il quinto posto in classifica, il Lione ha voluto approfittare della sosta per apportare tre importanti cambiamenti nell’asse societario. Con un comunicato, il club francese ha reso note tutte le novità e i nuovi nomi entrati in dirigenza.

“L’Olympique Lyonnais è orgogliosa di annunciare un passo decisivo nella trasformazione della sua organizzazione sportiva con la nomina di Matthieu Louis-Jean alla posizione di direttore tecnico, all’interno di un’unità sportiva rinnovata. La nuova squadra lavorerà in stretta collaborazione con il presidente John Textor e Laurent Prud’homme, direttore generale dell’Olympique Lyonnais (…) Sotto la guida del presidente John Textor, Matthieu Louis-Jean è entrato nell’OL nell’estate 2023 come Direttore del reclutamento . Ora prende il timone di un’unità completamente rinnovata, che beneficerà di un significativo rafforzamento delle sue risorse, sia umane che materiali. Matthieu Louis-Jean continuerà inoltre a occuparsi delle assunzioni, garantendo coerenza. Con una solida esperienza nel calcio europeo, è stato in grado di costruire legittimità all’interno del club. Attraverso il suo lavoro interno, ha contribuito notevolmente alle prestazioni della squadra professionistica la scorsa stagione nella ricerca della qualificazione europea. In questo importante ruolo, Matthieu Louis-Jean sarà il motore di tutte le iniziative legate alla prestazione sportiva per riportare l’eccellenza al centro del progetto che deve riportare l’OL ai vertici.”

Il Lione aggiunge: “Jean Sudres è nominato Direttore dell’Amministrazione Sportiva. Al Club per 14 anni, è stato artefice di numerosi dossier tecnici, siano essi sportivi, legali o disciplinari. Jean Sudres consoliderà il nostro team dirigenziale, garantendo una gestione efficace all’interno dell’Olympique Lyonnais. Matthieu Louis-Jean e Jean Sudres saranno supportati da Michael Gerlinger nel suo ruolo di direttore sportivo dell’Eagle Football, che continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella nostra strategia complessiva, insieme a John Textor e all’uomo di Laurent Prud. Questa nuova organizzazione avrà la missione di coordinare l’unità dedicata al reclutamento e all’amministrazione del calcio che riunirà tutti i centri sportivi legati in particolare a prestazioni, dati, medicina e accademia. Infine, il club è lieto di accogliere anche Daniel Congré in qualità di coordinatore sportivo. Ex difensore con quasi 500 partite professionistiche al suo attivo, Daniel Congré porterà la sua esperienza di gioco. Rafforzerà così la nostra supervisione tecnica all’interno dello staff garantendo al tempo stesso l’attuazione della strategia sportiva con i giocatori in collaborazione con Pierre Sage. L’Olympique Lyonnais è felice di potersi proiettare con determinazione verso il futuro, continuando a costruire un club europeo, competitivo e profondamente legato ai propri valori”. Soddisfatto di questi cambiamenti, John Textor ha dichiarato: “Sono estremamente felice di vedere il progetto Eagle Football continuare a prendere forma all’Olympique Lyonnais. Questa nuova organizzazione sportiva ci permetterà di guardare al futuro con rigore e determinazione contando sulla competenza di Matthieu e Michael coadiuvati dal rinforzo di Daniel in campo e di Jean su tutti gli aspetti amministrativi e legali. Insieme, vorranno riportare l’OL tra le più grandi d’Europa”.

Foto: Instagram Lione