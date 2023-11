Prosegue il momento negativo da parte del Lione di Fabio Grosso. Il tecnico italiano, colpito da un fitto lancio d’oggetti e ferito prima del match contro il Marsiglia, non è riuscito ancora a trovare la prima vittoria in Ligue 1: col Metz finisce 1-1, al gol di Jallow ha risposto Alvero. Situazione comunque critica: OL è ultimo in classifica con la zona salvezza distante sette punti.

Foto: Instagram Lione