Ligue 1, il Lille batte il Lens 2-1. Agganciato il Monaco al terzo posto

Torna in campo la Ligue 1, in Francia. Successo nell’anticipo per il Lille di Paulo Fonseca, grazie a una doppietta di Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro. Nel finale il Lens accorcia le distanze con Wahi, ma è un gol utile soltanto per le statistiche. Vince il Lille, che con questo successo si porta a quota 46 punti, agganciando temporaneamente il Monaco al terzo posto, quindi in zona Champions League.

Foto: twitter Lille