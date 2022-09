Ligue 1, il Lens batte il Troyes e vola momentaneamente in testa alla classifica

Continua a stupire il Lens, che è nuovamente capolista in Ligue 1, anche se momentaneamente in attesa del PSG. La compagine di Haise ha battuto 1-0 il Troyes nell’anticipo della settima giornata di campionato e scavalcato momentaneamente il Psg in vetta alla classifica, salendo a 17 punti, a +1 sui parigini e sul Marsiglia. Decisivo il gol al 39′ dell’austriaco Kevin Danso.

Si tratta della quinta vittoria per il Lens, su 7 gare.