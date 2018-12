Ligue 1: frena ancora il Psg, soltanto 1-1 contro lo Strasburgo

L’incontro valido per il sedicesimo turno di Ligue 1 il Paris Saint-Germain non va oltre l’1-1 sul campo dello Srasburgo, autentica bestia nera dei parigini che già l’anno scorso sbancarono il Parco dei Principi. Ad aprire le marcature è Lala al tramonto del primo tempo su calcio di rigore, nella seconda frazione ancora dagli undici metri Cavani trova il pareggio. Per la formazione di Thomas Tuchel, saldamente in testa alla classifica, si tratta del secondo pari consecutivo dopo quello con il Bordeaux. Il sorprendente Strasburgo raggiunge la nona posizione con 22 punti.

Foto: Strasburgo Twitter