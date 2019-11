Il Paris Saint-Germain cancella il tonfo con il Dijon e vince sul campo del Brest per 1-2. A segno Di Maria e ancora Icardi, sempre più al centro del progetto tecnico-tattico. Per i padroni di casa pone la firma Grandsir. Tuchel sorride e vola sempre più in vetta a quota 30, il Brest resta fermo in decima posizione con 17 punti.

Foto: Champions League Twitter