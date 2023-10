Ligue 1, continua a volare il Nizza di Farioli: 1-0 in casa del Metz. E primo posto (momentaneo) in classifica

Il Nizza di Francesco Farioli non vuole più fermarsi. I rossoneri, alla loro terza partita senza subire reti, hanno battuto per 1-0 il Metz nella trasferta valida per l’ottavo turno di Ligue 1. A decidere l’incontro è stato un gol di Boudaoui al 14′, che ha portato i suoi al primo posto in classifica in attesa della gara di questa sera fra Reims e Monaco.

Foto: Instagram Nizza