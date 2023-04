Ligue 1, cade ancora il PSG: il Lione vince 1-0 al Parco dei Principi. Decide Barcola

Seconda sconfitta consecutiva per il Paris Saint-Germain: al Parco dei Principi vince il Lione 1-0. Dopo aver fallito il tentativo dal dischetto con Lacazette, gli ospiti sono passati in vantaggio a inizio ripresa con la rete di Bradley Barcola. Una sconfitta che non cambia niente ai fini della classifica con il PSG che rimane al comando della Ligue 1 a quota 66 punti, ma ora il Lens e l’OM sono a 6 punti di distanza.

Foto: Instagram Lione