Ligue 1, altro tonfo del PSG. Il Nizza batte Messi e compagni 1-0

Altro ko pesante per il PSG, che questa sera è uscito sconfitto sul campo del Nizza. Una prestazione negativa per gli uomini di Pochettino, che hanno pagato il gol di Delort. Nessun problema per il titolo, saldamente nelle mani di Messi e compagni, ma un altro tonfo che non fa bene in vista della sfida di Champions col Real. Bene invece gli uomini di Galtier, che si confermano secondi in classifica.

FOTO: Twitter Psg