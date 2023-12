Ligue 1, 3-0 del Marsiglia di Gattuso sul Lione che resta ultimo

Si è recuperata la decima giornata di Ligue 1 dopo gli episodi di violenza accaduti pre Marsiglia-Lione, la serata che vide Fabio Grosso, all’epoca allenatore del Lione, finire con oltre 10 punti in faccia dopo un vetro del pulman rotto. Il Marsiglia di Gattuso si è imposto 3-0.. Tre punti importanti per la formazione allenata da Gennaro Gattuso che sale così a quota 20 punti in classifica mentre i rossoblu sono sempre all’ultimo posto in classifica con soli 7 punti.

Foto: Instagram Gattuso