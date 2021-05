Liga: vincono Real e Atletico, la squadra di Simeone è campione di Spagna

Finale con brivido in Liga spagnola. Nell’ultima partita di campionato vincono sia Atletico Madrid che Real non senza soffrire. Entrambe erano andate sotto fino all’intervallo, solo nel secondo tempo sono riusciti a rimontare le rispettive gare grazie ai gol decisivi di Suarez e Modric. Alla squadra di Simeone bastava vincere per essere sicura del titolo e così è stato, non serve a nulla la vittoria in extremis della squadra di Zidane.

Si aspettavano i risultati anche in zona salvezza con l’Elche che riesce a restare in Liga, nulla da fare per Huesca e Valladolid che retrocedono.

Tutti i risultati:

Levante-Cadice 2-2

Valladolid-Atletico Madrid 1-2

Real Madrid-Villarreal 2-1

Osasuna-Sociedad 0-1

Huesca-Valencia 0-0

Eibar-Barcellona 0-1

Celta Vigo-Betis 2-3

Elche-Athletic Bilbao 2-0

Granada-Getafe 0-0

Siviglia-Alaves ore 21