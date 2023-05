Liga, verdetti alla penultima giornata: Real Sociedad in Champions. Espanyol retrocesso

Penultima giornata di Liga Spagnola che si è conclusa. Sono arrivati due verdetti: la Real Sociedad è matematicamente in Champions, nonostante la sconfitta, ma approfittando del ko anche del Villarreal che resta a 4 punti. In coda, retrocede con 36 punti l’Espanyol. Battaglia poi per l’ultimo posto per la salvezza clamorosa, con 7 squadre in due punti, con una tonnara per evitare la retrocessione.

Questi risultati e classifica a 90 monuti dal termine: