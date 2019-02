Liga: tonfo Real, il Girona espugna il Bernabeu 2-1. Espulso Sergio Ramos

Cade il Real Madrid nell’anticipo della 24esima giornata di Liga. Le Merengues di Solari crollano in casa contro il Girona: padroni di casa avanti con Casemiro nel primo tempo, ma i blancos prima si fanno prima raggiungere da un rigore di Stuani (65′) e poi superare da Portu (75′). Nel finale, espulso per somma di ammonizioni Sergio Ramos. Il Real manca così il controsorpasso sull’Atletico e resta al terzo posto in classifica a – 9 dal Barcellona.

Foto: Twitter ufficiale