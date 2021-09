Liga, tonfo Atletico. Simeone battuto dal fanalino di coda Alaves

Risultato a sorpresa che arriva da La Liga, dove l’Atletico Madrid (prossimo avversario del Milan in Champions), è caduto rovinosamente in casa del Deportivo Alaves, compagine ancora a zero punti prima di questo pomeriggio.

Gara terminata 1-0 per i padroni di casa che hanno sbloccato la sfida al 4′ con Laguardia e poi hanno gestito la gara, chiaramente soffrendo gli assalti dei colchoneros ma impedendo a Suarez e compagni di trovare il gol.

Atletico che resta a 14 punti, con il Real, impegnato stasera con il Villarreal, che può allungare. L’Alaves festeggia i primi 3 punti della stagione.

