Liga, successo del Barcellona in casa dell’Atletico. Decide Dembelé. Real staccato

Il Barcellona vince il posticipo della Liga, in casa dell’Atletico. I blaugrana si impongono 1-0, con un gol di Dembelé al 22′. Gara molto maschia, come al solito messa sul piano fisico dai colchoneros, ma con il Barcellona che non si è fatto intimidire. Nel finale, rissa, con espulsione per Ferran Torres e Savic.

Il Barcellona va in fuga, a 41 punti, portandosi a +3 sul Real che resta a 38.

Foto: Instagram personale