Liga, stasera il big match tra Altetico Madrid e Barcellona

La 29^ giornata di Liga si chiuderà stasera, allo stadio Metropolitano, con il big match tra Atletico Madrid e Barcellona. Entrambe le compagini, reduci dalla qualificazione ai quarti di Champions a discapito delle di Inter e Napoli, si sfidano in match che metterà in palio punti pesanti per rientrare nei primi quattro posti. I blaugrana, infatti, hanno sei punti in più dei Colchoneros, quinti in classifica, ad una lunghezza di distanza dall’Athletic Bilbao, quarto dopo il successo interno ottenuto ieri ai danni dell’Alaves.

Foto: sito UEFA