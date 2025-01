Liga spagnola, Dani Olmo rimosso dalla rosa del Barcellona

Sul sito ufficiale de LaLiga, la Serie A spagnola, la Lega ha rimosso il nome di Dani Olmo dalla rosa del Barcellona. Sempre meno chiaro il futuro del centrocampista spagnolo ex RB Lipsia in quanto secondo la lega spagnola, il club non ha soddisfatto i requisiti finanziari. Il calciatore questa notte ha pubblicato un paio di foto sui propri social network con due colori, rosso e blu, quelli del club catalano. Rimosso anche il nome di Pau Victor, anche lui acquistato quest’estate.

Foto: Instagram Dani Olmo