Liga spagnola, Atletico e Barça non trovano la vittoria, il Real vuole la testa della classifica

Nella giornata di ieri hanno giocato due delle top 3 squadre in Spagna. Atletico e Barcellona. La squadra di Simeone ha perso sul campo del Leganes. Ha giocato anche una buona partita con più di 2.40 xG previsti però ha trovato una porta stregata e il rigore dal dischetto all’ultimo minuto di Antoine Griezmann ne è un’altra dimostrazione. Decide Nastasic all’alba del secondo tempo. Discorso simile per Hans Flick e i suoi che hanno avuto diverse occasioni ma si son dovuti arrendere ad un pareggio. Koundè apre la gara al nono, mentre Arambarri al tramonto della prima frazione di gioco pareggia i conti. Non basta l’assalto del secondo tempo per i catalani. Oggi alle 16.15 partita di un’importanza fondamentale per il Real Madrid che potrebbe prendersi la testa della classifica in caso di vittoria contro il Las Palmas al Bernabeu.

Foto: X Real Madrid