Liga, scelta la data per il recupero di Valencia-Real Madrid. Ma in Spagna scoppia il caso

La data per il recupero della sfida tra Valencia e Real Madrid, rinviata per i disastri causati dal DANA, sarà il 2 gennaio del 2025, alle ore 20:00. Ma come riporta il quotidiano spagnolo AS, la data scelta non è possibile in termini di regolamento. Infatti, secondo il contratto collettivo dei calciatori in Spagna, i giocatori sono ufficialmente in vacanza in quella data e, prima di una deroga, è necessario il consenso del sindacato AFE, che però non si è ancora espresso a riguardo. E nonostante la data sia stata condivisa da Liga e dai due club, Valencia e Real Madrid appunto, il via libera definitivo lo deve dare il sindacato. Se in molte occasioni quest’ultimo si è mosso in maniera flessibile, questa volta invece la risposta dell’AFE tarda ad arrivare, creando non poco imbarazzo. In queste ore lo stesso sindacato sta ascoltando i giocatori di Valencia e Real Madrid per capire la loro posizione in merito al fatto di dover giocare in un periodo di vacanza. Se la risposta fosse negativa, per la Liga sorgerebbero dei problemi non da poco, dato che le finestre temporali libere per disputare la gara scarseggiano.

Foto: Instagram Real