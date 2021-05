Liga, rimonta Atletico, vicino alla debacle. Ok il Real. Il Barça ko dice addio alla Liga

Una penultima giornata incredibile di Liga, giocata allo stesso orario alle 18.30, ha regalato tante emozioni al vertice. Il triello per vincere il torneo diventa un duello madrileno, tra Atletico e Real Madrid.

Il Barcellona crolla contro il Celta Vigo per 2-1 (vano il sigillo iniziale di Messi) e scivola a meno sette dalla vetta. Catalani tagliati fuori dalla corsa al titolo.

Una pazzesca rimonta nel finale contro l’Osasuna (che si era portato in vantaggio con l’ex Crotone Budimir) consente all’Atletico Madrid di restare avvinghiato alla vetta della Liga. Decisivi i gol di Renan Lodi e Suarez. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti, perché il Real, vittorioso a sua volta sull’Athletic Bilbao, dista appena due punti dai cugini e per diversi minuti i blancos erano stati anche da soli in vetta.

Gran bagarre anche nella lotta per non retrocedere, con tre squadre racchiuse in appena due punti (e l’Eibar aritmeticamente.

Questa la classifica:

Atletico Madrid 83

Real Madrid 81

Barcellona 76

Siviglia 74

Real Sociedad 59

Real Betis 58

Villarreal 58

Celta Vigo 53

Athletic Club 46

Granada 45

Osasuna 44

Cadice 43

Valencia 42

Levante 40

Alavés 38

Getafe 37

Huesca 33

Elche 33

Valladolid 31

Eibar 30

Foto: Twitter Atletico