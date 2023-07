Liga, prezzi fissi per i biglietti dei settori ospiti. Ma Real e Barcellona non aderiscono

In Liga svolta storica per quanto riguarda il costo dei biglietti dei settori ospiti degli stadi. L’accordo all’interno del campionato spagnolo prevede la cessione al club visitante di un minimo di 300 biglietti del settore ospite a 30 euro l’uno in tutte le partite che vedono coinvolti i 14 club aderenti all’accordo.