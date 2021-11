Liga, poker del Real Madrid al Granada. Ancelotti sale in vetta

Il Real Madrid archivia la pratica Granada con un sonoro 4-1 in terra andalusa. Un successo che proietta Ancelotti in vetta alla Liga, in attesa della Real Sociedad.

Blancos in vantaggio al 19′ con Asensio. Il raddoppio al 22′ con Nacho Fernandez.

Il Granada la riapre con un gol di Suarez al 35′, ma nella ripresa, il Real chiude i conti con le marcature di Vinicius Junior e Mendy.

Ancelotti quindi sale in vetta per qualche ora.

Foto: Twitter Real