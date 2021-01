Liga, poker del Barcellona al Granada. Doppietta per Messi e Griezmann

Facile vittoria per il Barcellona, l’undici allenato da Koeman ha superato con un netto 4-0 il Granada in trasferta. Un poker firmato Messi e Griezmann, apre e chiude il francese, nel mezzo arriva la doppietta anche per “La Pulga”.

Tre punti che rilanciano i blaugrana, ora al terzo posto a -2 dal Real Madrid e a -4 dall’Atletico (anche se le madrilene hanno delle gare da recuperare). Il Granada rimane in settima posizione.