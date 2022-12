Liga, oggi si ricomincia. Il programma della 15a giornata

Torna in campo anche la Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, dopo la sosta per la Coppa del Mondo in Qatar.

Di seguito il programma della 15a giornata

29.12. 17:00 Girona-Vallecano

29.12. 19:15 Betis-Athletic Bilbao

29.12. 21:30 Atletico Madrid-Elche

30.12. 17:00 Getafe-Maiorca

30.12. 19:15 Cadice-Almeria

30.12. 19:15 Celta Vigo-Siviglia

30.12. 21:30 Valladolid-Real Madrid

31.12. 14:00 Barcellona-Espanyol

31.12. 16:15 Real Sociedad-Osasuna

31.12. 16:15 Villarreal-Valencia

Foto: logo La Liga