Liga, oggi inizia la 4a giornata: due partite rinviate. Il programma

Quest’oggi prende il via la quarta giornata della Liga spagnola. Sono due le partite in programma in data odierna visto che sono state rinviate Villarreal-Alaves e Siviglia-Barcellona. Di seguito il programma completo.

Oggi

18:30 Levante-Vallecano

Posticipata Villarreal-Alaves

21:00 Ath. Bilbao-Maiorca

Posticipata Siviglia-Barcellona

Domani

14:00 Espanyol-Atl. Madrid

16:15 Osasuna-Valencia

18:30 Cadice-Real Sociedad

21:00 Real Madrid-Celta Vigo

Lunedì

20:00 Getafe-Elche

22:00 Granada-Betis

