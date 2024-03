Liga, lo scontro diretto tra Celta Vigo e Rayo Vallecano termina a reti inviolate

Termina a reti inviolate il match tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, valido per il 30° turno di Liga e che metteva in palio punti pensati in ottica salvezza. Le due squadre, dividendosi la posta in palio, restano separate da due lunghezze in classifica, portandosi a rispettivamente a quota 28 e 30 punti in classifica. I galiziani, adesso, hanno un margine di soli tre punti che li separa dalla zona retrocessione.

Foto: Instagram Celta Vigo