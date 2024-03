Liga, lezione del Barcellona in casa dell’Atletico: finisce 3-0 per i catalani (Joao Felix, Lewandowski, Lopez)

Per uno strano scherzo del calendario in serata si sfidavano nei rispettivi campionati le due sfide di Champions della settimana, con Inter-Napoli e in Spagna Atletico-Barcellona. Se in Serie A l’equilibrio è stato sovrano, in Liga il Barcellona ha rifilato un sonoro 3-0 al Wanda Metropolitano all’Atletico Madrid.

Gara controllata dagli uomini di Xavi, gara anche molto nervosa. Partita sbloccata al 38′ da Joao Felix, il grande ex, o meglio, l’uomo di proprietà dell’Atletico in prestito ai catalani. Partita che si innervosisce, viene espulso Xavi, tecnico blaugrana.

Nella ripresa, dilaga il Barcellona, con il gol di Lewandowski al 47′. Nel finale tris di Firmin Lopez. Atletico che nel finale perde la testa con il rosso a Molina.

In classifica, il Barcellona sale al secondo posto, portandosi a -8 dal Real Madrid. Atletico che al momento sarebbe quinto e fuori dalla zona Champions.

Foto: sito Barcellona