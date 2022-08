Liga, Lewandowski si sblocca nel giorno del suo compleanno (doppietta). Il Barcellona vince 4-1 sulla Real Sociedad

Bella vittoria per il Barcellona, che si è imposto per 4-1 sul campo della Real Sociedad nel posticipo domenicale della 2a giornata di Liga. I blaugrana passano in vantaggio grazie al primo gol nella Liga di Lewandowski, dopo pochi secondi, mentre Isak aveva firmato la rete del momentaneo pareggio per i baschi al 6′. Nella ripresa dilagano i catalani con i gol di Dembele, ancora Lewandowski e infine Fati per il 4-1 finale.

Primi gol per Lewandowski con il Barcellona, nel giorno del suo 34° compleanno.

Foto: twitter Barcellona