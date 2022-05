Liga, l’Atletico vince il derby con il Real. E’ 1-0, decide un rigore di Carrasco

L’Atletico Madrid vince il derby contro il Real Madrid, blindando un piazzamento per la prossima Champions League. Al Wanda Metropolitano si presenta un Real sazio, dopo la vittoria della Liga arrivata la scorsa settimana e dopo la rimonta clamorosa con il City in settimana in Champions.

Atletico più affamato in campo, che risolve la gara con un rigore di Carrasco al 40′.

In classifica, l’Atletico sale a 64 punti, blindando il quarto posto, con 6 punti di vantaggio sul Betis.

Foto: Twitter Atletico