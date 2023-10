Liga, l’Atletico Madrid vola nel segno di Griezmann: tripletta del francese che affonda il Celta Vigo (3-0)

Grande vittoria per l’Atletico Madrid, la sesta di fila in Liga. I colchoneros espugnano il difficile campo del Celta Vigo per 3-0, grazie a una sontuosa tripletta di Antoine Griezmann.

l francese è il grande protagonista della serata, resa ancora più semplice dall’espulsione di Villar al 25′ per i padroni di casa. Un trionfo per i colchoneros che salgono a 22 punti, a -3 dal Real, che però ha una partita in più.

Foto: twitter Atletico