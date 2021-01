Liga, l’Atletico Madrid torna in vetta. Suarez decide la gara con l’Alaves

L’Atletico Madrid continua la sua marcia trionfale in Liga vincendo in casa dell’Alaves per 2-1 ma con tanta sofferenza. Decisiva una rete di Suarez al 90′.

I colchoners sono andati in vantaggio al 41′ con Marcos Llorente. Pareggio poi dell’Alaves con un’autorete di Felipe all’84’. Al 90′ la zampata del pistolero Suarez.

Atletico che vola a 34 punti, a +2 sul Real Madrid secondo a quota 32, in attesa del Barcellona che giocherà in casa dell’Huesca questa sera.

Foto: Twitter Atletico