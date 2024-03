Liga, l’Atletico cade 2-0 sul campo del Cadice. Brutte sensazioni in vista della gara con l’Inter

L’Atletico Madrid cade sul campo del Cadice nel ventottesimo turno de LaLiga. I Colchoneros, che non perdevano da cinque giornate, vengono stesi da una doppietta di Juanmi e domani potrebbero essere avvicinati dall’Athletic al quarto posto, con i baschi che sono solo 4 punti dietro i colchoneros.

Brutto Atletico, sensazioni non positive in vista della gara con l’Inter, ma sappiamo che in Champions è davvero tutto diverso.

Foto: sito Atletico