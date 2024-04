Liga, l’Atletico batte il Girona 3-1. Doppietta per Griezmann

L’Atletico Madrid ha battuto il Girona per 3-1 e blinda il quarto posto, avvicinandosi ai catalani in classifica, al terzo posto. La squadra di Michel era passata in vantaggio con il solito Dovbyk, ma ha subito la rimonta già nei minuti finali del primo tempo: Griezmann ha pareggiato dal dischetto, Correa ha portato avanti gli uomini di Simeone al tramonto della prima frazione di gioco.

Nella ripresa è arrivata anche la doppietta del francese, sempre più indispensabile per i colchoneros.

In classifica, l’Atletico sale a 61 punti, a -4 dal Girona.

Foto: twitter Atletico