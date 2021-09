L’Atletico Madrid di Simeone non va oltre lo 0-0 nella sfida valida per il quinto turno della Liga contro l’Athletic Bilbao di Marcelino. Espulso Joao Felix per doppia amonizione al 78′ per i colchoneros.

Atletico che sale a 11 punti, mentre i baschi sono quarti con 9. Tutto questo dopo cinque partite giocate.

