Liga, la Real Sociedad pareggia ancora: ora non è più prima in classifica

Nel posticipo della 12ª giornata di Liga, la Real Sociedad, prossima avversaria del Napoli in Europa League, ha pareggiato sul campo dell’Alaves . Il derby basco è finito 0-0. Per la squadra allenata da Imanol Alguacil è il quarto pareggio consecutivo tra campionato ed Europa League. A David Silva (rimasto in panchina per l’intera partita) e compagni non sono bastati gli ultimi 30 minuti finali in superiorità numerica per l’espulsione di Battaglia. Ora in testa alla classifica c’è l’Atletico Madrid, avanti di un punto e con due partite da recuperare.

Foto: sito ufficiale Real Sociedad