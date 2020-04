Liga, la proposta in caso di mancata ripartenza: Barça, Real, Siviglia e Sociedad in Champions

La RFEF è al lavoro per individuare soluzioni in caso di sospensione definitiva del campionato. L’ultima proposta della Federcalcio spagnola è questa: considerata l’ultima classifica della Liga in cui tutte le squadre avevano lo stesso numero di partite disputate. L’ultima parola, naturalmente, spetterebbe alla UEFA, ma questa è la via che la federazione vorrebbe intraprendere come rivela Marca. Qualora questa proposta venisse confermata, sarebbero Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad a qualificarsi per la prossima Champions League. Mentre in Europa League andrebbero Getafe e Atletico Madrid.

Foto: Twitter ufficiale UEFA