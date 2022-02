Liga, il Siviglia si aggiudica la stracittadina e rimane in scia del Real Madrid

Sono serviti 96′ al Siviglia per aggiudicarsi il derby contro il Betis e riposizionarsi a meno sei punti dalla capolista Real Madrid. Decisivi i gol di Rakitic su rigore ed El Haddadi, entrambi realizzati nel primo tempo, mentre nel finale (94′) Canales ha provato a riaprire i giochi. Ben nove i cartellini gialli estratti dall’arbitro. Nonostante il passo falso, i biancoverdi rimangono in piena zona Champions: al terzo posto in solitaria a 46 punti, uno in più rispetto all’Atletico Madrid che ieri ha avuto la meglio sul Celta Vigo.

Foto: Instagram Rakitic