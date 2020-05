Liga, il sindacato dei calciatori pone le condizioni per il ritorno in campo

Il sindacato calciatori spagnolo, per il momento, non ha dato il suo via libera al protocollo per la ripresa della Liga, deciso dalla Commissione Sport, chiedendo alcuni chiarimenti su quali siano i rischi di contagio per i calciatori e cosa accadrà in caso di nuove positività. Tra le richieste, quella di capire qual è il reale rischio di contagio, se i test ai giocatori spettino al Ministero della salute e come funzionerebbe il meccanismo di coordinamento in caso di inosservanza del protocollo.Inoltre, è stato chiesto l’intervallo di almeno tre giorni tra un match e l’altro e di non scendere in campo con temperature superiori ai 32 gradi.