Liga, il Real Madrid non va oltre lo 0-0 contro il Betis e manca l’aggancio in vetta

Il Real Madrid di Zidane non va oltre lo 0-0 in casa contro il Betis Siviglia e va a 71 punti, mancando l’aggancio in vetta dove si trova l’Atletico Madrid a quota 73. Domani i cugini possono allungare in classifica e il Barcellona (ora a 68) può agganciare i blancos. La partita ha visto numerose occasione da una parte e dall’altra, ma questa volta Benzema non ha punito. Mentre dall’altra parte molto bene Canales, sempre una spina nel fianco degli avversari.

Foto: Twitter Real Madrid